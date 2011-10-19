Укрзалізниця дасть «приватникам» возити пасажирів?

«Укрзалізниця» не проти того, щоб приватний інвестор прийшов працювати в пасажирський сектор залізничних перевезень.

Як повідомляє прес-центр відомства, про це заявив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК під час наради у відомстві.

«Якщо інвестор готовий взяти в оренду пасажирські вагони, капітально відремонтувати їх і возити пасажирів, наприклад, вночі, ми тільки вітатимемо ці наміри і підемо назустріч - надамо рухомий склад і розробимо нитку для руху потягів. Не виключаю, що для бізнесу організація нічного пасажирського сполучення, у разі стійкого попиту на нього, стане привабливою ідеєю. Потяги можуть бути сезонними, наприклад, у період зимових свят», - зазначив голова «Укрзалізниці».

Зокрема, головному управлінню з пасажирських перевезень дано доручення розробити конкретні механізми реалізації такого виду співпраці та організації перевезень.

Такі ж пропозиції «Укрзалізниця» має і в приміському секторі пасажирських перевезень. Згідно з повідомленняяям, «Укрзалізниця» готова разом з великими приватними підприємствами, працівники яких регулярно користуються приміським залізничним сполученням, регіональними бізнесменами, меценатами, місцевою владою розглядати варіанти організації приміського залізничного сполучення й обслуговувати замовлення з організації перевезень.

Як нагадують у відомстві, напередодні «Укрзалізниця» звернулася до операторів туристичного сектора з проханням заздалегідь подавати заявки на формування окремих потягів, вагонів або груп вагонів під цільові перевезення туристів під час пікових зимових перевезень до місць відпочинку. Залізниці України пропонують оформлення замовлень на перевезення груп туристів, замовлення окремих вагонів різних типів (СВ, купе, плацкарт, вагон-салон, вагон-автомобільовоз) або формування спеціальних туристських потягів.

Довідка УНІАН. Кожна з шести залізниць має нагоду сформувати туристський потяг від 12 до 18 вагонів.