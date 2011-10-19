У Донецьк зігнали міліцію з сусідніх міст

Донецька міліція у зв`язку з сьогоднішнім футбольним матчем «Шахтар» (Донецьк) - «Зеніт» (Санкт-Петербург) перейшла на посилений варіант несення служби.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міського управління міліції.

У повідомленні зазначається, що футбольний матч «Шахтар» (Донецьк) – «Зеніт» (Санкт-Петербург), який у рамках Ліги чемпіонів відбудеться 19 жовтня на «Донбас Арені», належить до категорії підвищеної складності. Так, очікується приїзд до Донецька близько 2,5 тис. уболівальників гостьової команди.

Для забезпечення охорони громадського порядку й безпеки громадян, у тому числі й гостей міста, міліція м. Донецька перейшла на посилений варіант несення служби.

В охороні громадського порядку буде задіяно достатню кількість співробітників міліції, зокрема 6 кінних нарядів і 6 кінологів із собаками, а також особовий склад ОВС сусідніх міст, підкреслили в прес-службі.