Янукович відмінив експортне мито на зерно

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон № 3906-VI «Про внесення змін до закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України й про ставки вивізного (експортною) мита на деякі види зернових культур».

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня ц.р. Верховна Рада прийняла Закон України «Про затвердження ставок вивізного (експортною) мита на окремі види сільськогосподарських культур». Законом передбачається скасувати експортне мито на пшеницю й кукурудзу, проте до 1 січня 2012 року залишається експортне мито на ячмінь за ставкою 14%, але не менше, ніж 23 євро за одну тонну.