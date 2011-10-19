У Сімферополі здійснив аварійну посадку літак із Єгипту

В аеропорту Сімферополя сьогодні ввечері здійснив екстрену посадку літак, що виконував рейс із Єгипту до Росії.

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його інформацією, на борту перебувало близько 270 пасажирів і сім членів екіпажу. Жертв немає.

«Літак попросив аварійну посадку. По тривозі піднімали весь сімферопольський гарнізон МНС і медицини катастроф. Літак благополучно сів. Планується його огляд», - сказав співрозмовник агентства.

Прес-секретар аеропорту «Сімферополь» Аліна ЗУБКОВА уточнила, що літак «Боїнг» авіакомпанії «Росія», що виконував рейс "Хургада - Санкт-Петербург", аварійно сів через відмову правого двигуна.

За інформацією прес-секретаря, людей завтра вранці, ймовірно, забере інший літак.