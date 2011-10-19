Янукович пообіцяв мораторій на закриття шкіл

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє запровадити мораторій на закриття російськомовних шкіл у Західній Україні, а україномовних - на сході країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв`ю для програми «Вечори з Віталієм Коротичем», яке вийшло сьогодні на УТ-1.

В.ЯНУКОВИЧ вважає такі закриття порушенням прав людини.

"Дійсно, динаміка така, що на заході намагаються закрити російськомовні школи, а на сході - україномовні. Це, безумовно, порушення прав людей: Це, безумовно, треба припинити. Я найближчим часом це питання розгляну, можливо, навіть сьогодні-завтра, і я оголошу мораторій на закриття на заході російськомовних шкіл, а на сході - україномовних. Це - обов`язково ", - заявив президент.