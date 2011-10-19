У фермера відібрали 12 мішків марихуани

У жителя одного з селищ Попаснянського району Луганської області співробітники міліції виявили й вилучили 24 кілограми конопель.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв'язків із громадськістю УМВС України в Луганській області.

Загалом співробітники міліції виявили 12 мішків марихуани. Згідно з висновками експертів, вага вилученого становила 24 кг.

Як пояснив затриманий, сам він наркотики не вживає, на життя заробляє фермерством. А коноплі вирощував на продаж – раз на рік, восени, до нього приїжджав щедрий клієнт, якому він і продавав увесь урожай.

На даний момент проти чоловіка порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) й обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Ведеться слідство, в ході якого належить встановити всі обставини події. І якщо версія з покупцем марихуани знайде своє підтвердження, діяння підозрюваного можуть бути перекваліфіковані зі ст. 309 КК України на ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)