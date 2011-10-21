На НСК «Олімпійський» будівельника вбило бетонною плитою

Під час будівництва підземного паркінгу на НСК "Олімпійський" на будівельника впала бетонна плита. Від удару чоловік загинув. Про це інформує ТСН.

Відомо, що чоловік був 1960-го року народження, на заробітки приїхав із Київської області. За час реконструкції головної футбольної арени України це вже сьома смерть.

Загалом було порушено чотири кримінальні справи за недотримання норм технічної безпеки. Що стало причиною загибелі будівельника цього разу, перевіряє прокуратура Печерського району.

"Якщо буде невиконання технічної безпеки службової особи, яка повинна була організувати належні умови праці, тоді безперечно буде порушена кримінальна справа", - каже перший заступник прокурора прокуратури Печерського району Ігор Сказко.

Будівельник Іван розповідає, що після трагедії одразу прийшла охорона і нікого не пускала туди.

"Там по техніці безпеки щось було порушено, ну немає людини і все", - додав чоловік.