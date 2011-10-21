Бригинець звинувачує КМДА у бездіяльності

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ звинувачує Київську міськдержадміністрацію у бездіяльності в питанні повернення історичного будинку на вулиці Трьохсвятительській, 7 у міську власність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, за його інформацією, сьогодні рейдери намагаються виселити амбулаторію сімейної медицини, що розташована у цій пам’ятці культури та архітектури - вони приїхали вантажівкою для завантаженняи майна та обладнання амбулаторії. Вантажними роботами займаються працівники ЖЕКу.

Як зазначив депутат, формальною причиною виселення амбулаторії із приміщення є висновки санітарно-епідеміологічної служби, на думку якої, амбулаторія розміщуватися у цьому будинку не може. Колектив медичного закладу вважає висновки СЕС підкупленими і чинить опір виселенню.

За словами О.БРИГИНЦЯ, за попередньої спроби комерційників виселити амбулаторію він вимагав від міської влади втрутитися у конфлікт і повернути будівлю-пам’ятку (відповідно до наказу Міністерства культури від 7 грудня 2008 року, приміщення, у якій знаходиться амбулаторія, є пам’яткою архітектури) у міську власність.

«Дивною видається політика київської влади, яка продає привабливе приміщення для медичного закладу, до того ж пам’ятку, натомість виділяє бюджетні гроші для будівництва інших амбулаторій”, - відзначив депутат.

За його інформацією, КМДА припинила оплачувати послуги електропостачання амбулаторії нібито через відсутність угоди між містом і «Київенерго», тому ще 19 квітня 2011 року медзаклад відключили від електроенергії за заборгованість у сумі 91 тис грн. Крім того, цього року амбулаторії не увімкнули опалення.

О.БРИГИНЕЦЬ наголосив, що зазначена амбулаторія сімейної медицини та її попередники займають це приміщення з 1946 року. Заклад медицини обслуговує 7,5 тис. киян, 3 тис. з яких - пенсіонери та понад 500 з них – інваліди і ветерани війни. У 2009 році приміщення продали приватним структурам, на що був винесений протест прокурора.

“Київрада прийняла рішення про виключення цього об’єкту з Програми приватизації Києва, але КМДА так і не завершила процес повернення історичного будинку в міську власність”, - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.