Рекламісти заявляють про дикунські дії луганської влади

В Луганську відбувається переділ ринку зовнішньої реклами шляхом демонтажу міською владою рекламних щитів переважної більшості компаній, що працювали на цьому ринку.

Про це керівник Асоціації зовнішньої реклами України (АЗРУ) Артем БІДЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За інформацією А.БІДЕНКА, у даний час за вказівкою міської влади у Луганську вже демонтовано 206 конструкцій зовнішньої реклами із 1420. Як зазначив А.БІДЕНКО, демонтаж конструкцій відбувається за рахунок коштів місцевого бюджету і проходить "абсолютно дикунськими методами, коли зрізується сам щит, але лишається його металева підпорка". При цьому, за його словами, мова йде про рекламні носії компаній, які були справними платниками податків до місцевого бюджету.

За словами А.БІДЕНКА, формальною причиною для демонтажу рекламних носіїв стало ухвалення міською владою Концепції розвитку зовнішньої реклами в Луганську на 2011-16 рр.

Разом з тим компанії-власники рекламних щитів ще на початку цього року подали заяви щодо подовження термінів дозволів на встановлення біг-бордів, проте лише після прийняття влітку цього року концепції розвитку реклами їм було відмовлено у продовженні дії документів.

А.БІДЕНКО також зазначив, що чотири компанії подали до міськради заявки на розміщення реклами на 400 щитів, що були демонтовані.

"При цьому ми неофіційно знаємо, що буде подано стільки ж", - стверджує А.БІДЕНКО.

За його словами, дані компанії до цього часу ніколи не працювали у сфері зовнішньої реклами.

Як зазначив керівник АЗРУ, Асоціація вже звернулася з приводу дій луганської влади до Генеральної прокуратури та Антимонопольного комітету України; компанії, чиї інтереси були порушені при демонтуванні біг-бордів, подали в суди одинадцять позовів.