Студенти влаштували флеш-моб проти міліцейського свавілля

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України кілька десятків студентів взяли участь у флеш-мобі проти “міліцейського свавілля”.

Як передає кореспондент УНІАН, організатори акції вимагають від керівництва МВС зупинити свавілля міліціонерів у відділах внутрішніх справ. Приводом для проведення акції стала смерть у травні 2010 року в Шевченківському райвідділі міліції студента Ігоря Індила.

В ході демонстрації двоє перевдягнених “міліціонерів” із рушницями били, штовхали та провокували інших учасників акції, які тримали в руках плакати з написами “Ти під прицілом міліції”. Також студенти тримали плакати з гаслами: “Геть ментовский “беспредел”, “Міліція вбиває – влада покриває”.

“Випадок з Ігорем Індило – це не випадковість, а тенденція. Це показовий випадок того, що відбувається у міліцейських відділках”, - заявив журналістам один з організаторів акції Ілля КРОТЕНКО.

Також в акції взяли участь родичі та адвокати осіб, які постраждали від насильства міліціонерів.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 17 на 18 травня 2010 року в Шевченківському райвідділі міліції загинув студент Київського професійно-педагогічного коледжу імені А.Макаренка І.Індило. Судовий процес у цій справі досі триває, а найближче засідання відбудеться 24 жовтня в Деснянському районному суді.