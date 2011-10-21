У краснодонській лікарні залишаються ще 29 дітей

Станом на 7 годину ранку 21 жовтня з інфекційного відділення Краснодонської міської лікарні виписано 18 дітей, які були госпіталізовані 19 жовтня з міської гімназії з попередній діагноз – гострий гастроентерит, на лікуванні залишається 29 осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС, в осередку захворювання фахівцями обласної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня у Луганській області у другу інфекційну лікарню міста Краснодон було госпіталізовано 49 дітей. Всі діти - учні 1-4 класів Краснодонської міської гімназії. Попередній діагноз - гострий гастроентерит.

За даним фактом прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу.