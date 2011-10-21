У Києві підпалили авто партійного функціонера Тимошенко

У Києві невідомі підпалили автомобіль "Міцубіши Паджеро", який належить в.о. керівника Дніпровської районної організації партії "Батьківщина".

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, інцедент стався позавчора увечері біля офісу організації.

За даними ЦГЗ, внаслідок пожежі вогнем пошкоджено лакофарбове покриття лівої частини автомобіля і колесо.

Як зазначили у столичному главку міліції, за висновками експертів НДКЦ МВС України, причиною виникнення загоряння стало «нанесення сторонньої легкозаймистої речовини». "Відразу встановити осіб, які це зробили не вдалося. За фактом підпалу проводиться дослідча перевірка", - зазначили в ЦГЗ.

У свою чергу в Дніпровському осередку партії "Батьківщина" зауважили, що підпал автомобіля відбувся під час проведення зборів голів первинних партійних організацій партії «Батьківщина». Крім того у партії зазначили, що раніше лунали погрози від невідомих осіб на адресу членів районного осередку партії.