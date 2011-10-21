Севастополем пустять автобуси зі Сталіним (фото)

До 70-річчя параду 1941 року на Червоній площі в Москві Севастополь "потішать" портретами Сталіна на тролейбусах та автобусах, пише Севастопольская газета.

Такі "Автобуси Перемоги" з`являться також на вулицях міст Росії і в Мінську. Організатори проекту стверджують, що не мають відношення до жодної політичної сили або партії ані в Росії, ані в інших країнах. Гроші на акції збирають через інтернет. На сторінках у соціальних мережах були розміщені номери особових рахунків, на які активні громадяни з усього світу перераховували кошти на підтримку проекту.

"У Севастополі ми ведемо переговори з підприємством "Севтролейбус" і рекламною фірмою, яка буде обклеювати транспортний засіб. Якщо раптом з боку влади або керівництва самого підприємства виникнуть заперечення, то ми домовимося з приватними перевізниками і обклеїмо автобус", - розповів координатор проекту "Автобус Перемоги" в Севастополі, блогер Борис Рожин.

"Це неважливо - на тролейбусі чи автобусі будуть розміщені плакати. Головне, щоб люди їх побачили і замислилися над тим, що відбувається в країні", - додав він.

Як розповів координатор регіональних запусків проекту "Автобус перемоги" Андрій Блінський, до акції хотіли підключити і Київ: "Але там є певні труднощі. Ми не впевнені, що влада пропустить такий автобус", - сказав він.

"У Севастополі у нас є свій оргкомітет, який більшою мірою складається з блогерів-ентузіастів. Ми всі просто громадяни, пов`язані однією ідеєю. У нас навіть організації поки немає, але ми над цим працюємо", - додав Блінський.