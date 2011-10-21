Центр Києва пропонують закрити для автомобілів

Громадськість пропонує владі заборонити в’їзд приватних автомобілів у центр Києва. Про це УНІАН повідомив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

За його словами, таку пропозицію висловила голова Асоціації велосипедистів Києва Ірина БОНДАРЕНКО в ефірі ток-НЕшоу «Київський форум».

На її думку, запропонована до розгляду Стратегія розвитку Києва до 2025 року є «автомобілецентричною». «Незважаючи на те, що пріоритетом визначено розвиток громадського транспорту, Стратегія все одно буде автомобілецентричною. А це нівелює бажання більшості киян», – вважає І.БОНДАРЕНКО.

Щоб змінити цю ситуацію, Асоціація велосипедистів Києва розробила власні пропозиції. Зокрема, обмежити користування приватними автомобілями у місті, а саме, в’їзд приватних автомобілів у центр міста. «Також заборонити парковки на тротуарах, в інших місцях, які передбачені для людей, побудувати уловлюючі паркінги біля кінцевих станцій метро та в ключових місцях, бо на даний момент Стратегією передбачено тільки 3000 машино-місць. Обмежити швидкість машин в місті до 50 км на годину та до 30 км на годину на дорогах у житлових районах», – наголосила І.БОНДАРЕНКО.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ заявив, що основною причиною кризової транспортної ситуації у Києві є хижацька забудова міста.

«Ущільнювальна забудова призводить до двох основних наслідків – це збільшення щільності населення та збільшення щільності автомобілів», – наголосив громадський діяч.

За інформацією В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, у Києві вже більш як 1,5 мільйона автомобілів: «Це більше одного мільйона машин киян і більше 500 тисяч – жителів інших міст, які, хоча і не зареєстровані у Києві, але де-факто постійно знаходяться тут».

«Мені бачиться, що при таких темпах забудови, коли продовжують забудовуватися двори, сквери, парки, будь-які ніші, простори, Київ стане, як Москва – весь стоятиме у «пробках», – зазначив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

*** Ефір ток-НЕшоу «Київський форум» на тему «Транспортні проблеми киян вже сьогодні: що врятує столицю від автомобільного колапсу? (Обговорення питання розвитку транспортної інфраструктури в рамках проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року)» відбувся 18 жовтня ц. р.