У супермаркеті Запоріжжя прогримів вибух

У супермаркеті «Сільпо», розташованому в торговому центрі «Україна» на центральному проспекті Запоріжжя, проспекті Леніна, стався вибух.

Як повідомили УНІАН у керівництві запорізького главку міліції, повідомлення про пригоду надійшло правоохоронцям сьогодні близько 16 години.

«Вибухнув невідомий предмет в одному з ящиків камери схову супермаркету», - розповіли в міліції.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, представники якої стверджують, що в результаті НП ніхто не постраждав. Що саме вибухнуло, встановлюють експерти запорізького главку міліції.