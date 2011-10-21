У супермаркеті Запоріжжя прогримів вибух

18:18, 21 жовтня 2011
Суспільство
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Працює слідчо-оперативна група

У супермаркеті «Сільпо», розташованому в торговому центрі «Україна» на центральному проспекті Запоріжжя, проспекті Леніна, стався вибух.

Як повідомили УНІАН у керівництві запорізького главку міліції, повідомлення про пригоду надійшло правоохоронцям сьогодні близько 16 години.

«Вибухнув невідомий предмет в одному з ящиків камери схову супермаркету», - розповіли в міліції.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, представники якої стверджують, що в результаті НП ніхто не постраждав. Що саме вибухнуло, встановлюють експерти запорізького главку міліції.

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