Українці перестали користуватися пейджерами

Державна служба статистики констатує припинення користування пейджинговим зв’язком.

Так, на початок 3 кварталу кількість абонентів операторів пейджингового зв'язку знизилася у порівнянні з 2 кварталом з 26 абонентів до 0.

Нагадаємо, у квітні-червні кількість абонентів операторів пейджингового зв'язку не змінилася і збереглася на рівні 1 кварталу 2011 року на 0,026 тис.

У 2010 році порівняно з 2009 роком кількість абонентів пейджингового зв'язку скоротилася на 90,7% з 0,280 тис. до 0,026 тис.

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