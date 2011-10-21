В Україні виберуть кращого даїшника
21:25, 21 жовтня 2011Суспільство
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Учасники демонструватимуть себе в екстрених ситуаціях
Сьогодні в Маріуполі стартував Всеукраїнський конкурс на звання кращого інспектора ДАІ. За титул боротимуться 27 співробітників Державтоінспекції всієї країни. Конкурс розрахований на два дні і пройде в чотири етапи.
Учасникам належить показати себе в екстремальних ситуаціях, довести уміння поводитися зі зброєю, відзначитися у знанні ПДР і продемонструвати навики швидкісного водіння.
«Основна мета конкурсу — обмін досвідом між колегами з різних куточків країни», — відзначив Дмитро Величко, заступник начальника УДАІ в Донецькій області.
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