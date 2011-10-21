Для українців провели межу бідності

Заступник голови Федерації профспілок України (ФПУ) Сергій Кондрюк заявляє, що межа бідності в Україні становить 1025 грн щомісячного доходу і менше.

"За останніми даними, у нас рівень бідності в Україні 25,4%. Кожен четвертий українець не має можливості заробити собі на прожиття, не кажучи вже про членів своєї сім'ї", - сказав Кондрюк.

За його словами, кожна друга сім'я з трьома і більше дітьми живе за межею бідності.

Крім того, заступник глави ФПУ зазначає, що рівень прожиткового мінімуму сьогодні нижче рівня бідності - 985 грн з 1 жовтня 2011 року.

За словами Кондрюка, трудові доходи в країні складають 40%, решта - "це або соціальна допомога, або невідомо що".

Передбачається, що рівень бідності збільшиться до кінця року до 26%, сказав профспілковий діяч.

Нагадаємо, в понеділок, 17 жовтня, у Міжнародний день боротьби з бідністю президент Віктор Янукович заявив, що показник бідності за 2010 рік скоротився на 2,3%, досягнувши найнижчого рівня з 2001 року.

За його словами, це стало наслідком підвищення майже на 25% прожиткового мінімуму, більш ніж на 12% середнього розміру пенсій, на 10% реальної заробітної плати.

ТСН