Назви станцій метро можна вигідно продати

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ не виключає продажу назв станцій майбутнього наземного метро в Україні компаніям і приватним особам.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінінфраструктури, про це він повідомив 20 жовтня за підсумками семінару з питань проектування, будівництва та управління і розвитку метрополітену, який відбувся в м. Дубаї (ОАЕ).

«Дуже цікавою складовою доходів, окрім визначення вартості поїздки залежно від довжини маршруту, є реклама і продаж назв окремих станцій метро - як компаніям, так і приватним особам», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. За його словами, зокрема, в Дубаї деякі станції мають "імена" провідних гравців ринку - компаній, які тим самим рекламують свою продукцію, при цьому кошти за таку рекламу спрямовуються на розвиток і будівництво самого метрополітену.

«Наприклад, ви їдете уздовж фабрики «Рошен», а станція називається «Петро Порошенко subway station». Це і запам`ятовується, і служить кращою рекламою. Тому, думаю, фінансово спроможні українці зможуть таким чином реалізувати свої амбіції і увічнити свої імена. Крім того, є багато корпорацій, що потребують такого роду реклами», - зазначив віце-прем`єр-міністр України.

Б.КОЛЕСНІКОВ також наголосив, що Міністерство інфраструктури України разом з мерами і губернаторами міст-мільйонників працюватимуть над тим, щоб максимально зменшити вартість реалізації проекту наземного метро, але при цьому забезпечити європейський рівень послуг. «Ми розбиратимемося з вартістю окремих складових будівництва. Думаю, що залізобетонні конструкції можуть нам обійтися набагато дешевше, аніж у Дубаї. Щодо рухомого складу - можна локалізувати виробництво в Україні », - сказав він.

Віце-прем`єр-міністр України також зауважив, що до розробки ТЕО будуть залучатися провідні європейські компанії. «Ми залучимо компанії, наприклад, які працюють над проектом метро в Дубаї, проведемо тендер на сам проект. Головне - працювати за принципом жорстких контрактів », - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.