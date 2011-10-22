Поліція провела операцію "Килим-літак"

Італійські правоохоронні органи припинили канал наркотрафіку з Ірану.

Як повідомляє кореспондент Радіо "Свобода", в міланському аеропорту Малпенса заарештований гравець національної збірної Ірану з футболу Аму Лашгарян Хассан, який прибув авіарейсом з Тегерану. При обшуку в його сандаліях знайшли 690 грам метамфетаміну «шабу» на загальну суму 250 тисяч євро. Ціна «шабу» на чорному ринку становить 400 євро за 1 грам.

В результаті поліцейської операції під кодовою назвою «Килим-літак» у Венеції та Римі були арештовані ще двоє іранських громадян, один з яких має статус біженця.

На думку слідчих, керівником злочинної групи є іранський футболіст. Наркотики доставляли до Італії в підошвах сандалій і в обкладинках Корану.

Метамфетамін призначався для дискотек і нічних клубів італійських регіонів Венето та Ломбардія.

Арешти іранських громадян стали результатом спільної операції Інтерполу і Центрального управління боротьби з наркотиками при Міністерстві внутрішніх справ Італії.