«Бориспіль» потрапив до п'ятірки найгірших аеропортів світу

Київський аеропорт «Бориспіль» визнали одним із найгірших у світі за якістю сервісу.

Як повідомляє «Кореспондент.net»,антирейтинг повітряних воріт склав сайт Sleepeing in Airports, який розподіляв місця, виходячи з опитувань на самому сайті, відгуків і коментарів на Facebook, інформації, одержаної на сайтах аеропортів і безпосередньо в них, а також в оглядах спеціалізованих видань.

Звання найгіршого аеропорту завоювала повітряна гавань в столиці Філіппін Манілі. Причиною поганих відгуків стали довгі черги, поганий стан старого першого терміналу, корупція і крадіжки багажу.

Другим у списку опинився аеропорт Бове, що розташований у 80 км від Парижа. Його головним недоліком назвали те, що він закривається на ніч - з 11:30 до 6:30. Поспати в такому аеропорті неможливо, відзначають на сайті Sleepeing in Airports. Крім того, набір послуг обмежений, а місць для сидіння недостатньо.

Третє місце зайняв ісландський «Кефлавік», що розташований в Рейк`явіку. Всередині терміналу холодно навіть влітку, пишуть укладачі рейтингу, грунтуючись на відгуках пасажирів. При цьому в ньому не вдасться поспати, оскільки є спеціальні знаки, які застерігають про те, що спати заборонено. Якщо охорона в доброму гуморі, вона може дозволити залишитися на ніч всередині, але в такому разі пасажир не може заснути.

Далі в списку найгірших йде аеропорт в італійському місті Бергамо. Він галасливий, переповнений, а вночі охорона наказує пасажирам переміщатися з однієї зони терміналу в іншу і не дає таким чином виспатися.

П`яте місце зайняв київський «Бориспіль». Укладачі рейтингу відзначають, що кілька років тому пасажири розповідали страшні історії після відвідин «Борисполя», але потім шквал негативних відгуків скінчився. Проте, досі мандрівники не одержують великого задоволення від перебування в головному українському аеропорту і скаржаться на брак місць для очікування, а також на дуже низьку кількість послуг, що надаються.

Відзначимо, що далі в списку найгірших йдуть аеропорти Франкфурт-Хан, повітряні ворота Лондона (Лутон), Пізи, Парижа (Руассі ім. Шарля де Голля) і Лос-Анджелеса.

Раніше повідомлялося, що наступного року буде завершене будівництво нового терміналу D в аеропорту «Бориспіль», і вже 25 березня з нього буде здійснено перший рейс. За словами віце-прем`єра Бориса КОЛЕСНІКОВА, лише один цей термінал зможе щорічно обслуговувати десять мільйонів пасажирів, а в перспективі - 15 мільйонів пасажирів.