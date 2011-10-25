У Севастополі новий начальник міліції

24 жовтня у Севастополі міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ представив нового керівника міського Управління МВС Олександра ГОНЧАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ГОНЧАРОВУ 53 роки, до цього він очолював слідче управління ГУ МВС України в Криму.

Під час представлення А.МОГИЛЬОВ зазначив, що рівень довіри населення до міліції є основним критерієм оцінки діяльності органів внутрішніх справ. За його словами, робота міліції має будуватися не на відсотковому показнику, а на вмінні співробітників надавати допомогу населенню максимально швидко. Міністр заявив, що співробітники міліції повинні стояти на захисті законних прав і свобод громадян, і це сьогодні є основним у її роботі.

Присутній на представленні голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир ЯЦУБА висловив сподівання, що севастопольська міліція у своїй роботі буде керуватися принципами відкритості і прозорості, залишатися об`єктивною та гуманною.

О.ГОНЧАРОВ раніше працював слідчим, начальником відділу дізнання, заступником начальника Макіївського міськуправління - начальником слідчого відділу УМВС України в Донецькій області. З січня 2009 року - заступник начальника слідчого управління ГУ МВС України у Донецькій області. З квітня 2010 року – заступник начальника Головного управління МВС України в АРК - начальник слідчого управління.

За інформацією Сектору зв`язків із громадськістю УМВС України в місті Севастополі, попередній керівник севастопольської міліції Олег КОЗЮРА «звільнений у відставку».