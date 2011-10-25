На митниці затримали 18 мотоциклів

На Чопській митниці затримали 18 мотоциклів вартістю 1 млн. 250 тис. грн., які незаконно намагалися ввезти до України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Чопської митниці.

Як йдеться у повідомленні, затримали порушників митного законодавства України 23 жовтня.

За інформацією прес-служби, у зону митного контролю пункту пропуску «Тиса», що на українсько-угорському кордоні, заїхали два мікроавтобуси марки «Мерседес». Обома керували мешканці України, які, за їхніми ж словами, поверталися додому після перебування в Італії.

Як запевняють на митниці, у наданих до митного оформлення письмових деклараціях українці вказали наявність у них особистих речей і незначних сум іноземної валюти. Крім того, зазначили відсутність предметів, заборонених або обмежених до ввезення в Україну, а також таких, що підлягають обов’язковому декларуванню. «При усному опитуванні мандрівники запевнили митників, що задекларували все, нічого протиправного не ввозять», - повідомляють у прес-службі.

Під час ретельного огляду вантажу мікроавтобусів митники з’ясували, що громадяни України ввозять з-за кордону 18 мотоциклів торгівельних марок «BMW», «Kawasaki», «KTM», «Honda», «Yamaha». Щоб зручніше було їх транспортували, усі мотоцикли розібрали на запчастини.

Загальна вартість не задекларованих товарів перевищує 1 млн. 250 тис. грн., повідомляє прес-служба Чопської митниці.

Крім того, за даними прес-служби, у багажу мандрівників у коробці із засобами особистої гігієни було виявлено 28 набоїв до гладкоствольної мисливської зброї.

За вчинення правопорушень, пов’язаних із переміщенням в Україну предметів, що підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню, а також обмежених до ввезення, за ознаками ст. 340 Митного кодексу України відкрито 4 адміністративні справи.

Мотоцикли та набої вилучено на склад митниці, де вони зберігатимуться до рішення суду, повідомляє прес-служба Чопської митниці.