У Житомирі протестують проти будівельного гіпермаркету

Близько ста прихильників партії "Батьківщина" та кількох громадських організацій пікетували пленарне засідання сесії Житомирської міської ради, протестуючи проти будівництва гіпермаркету "Епіцентр" на території Ботанічного саду.

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту пройшла під гаслом "Епіцентру- ні!".

Опозиціонери відзначали, що усвідомлюють важливість інвестицій і підтримують появу в Житомирі сучасного магазину будівельних матеріалів, однак виступають проти будівництва гіпермаркету саме на згаданій території - улюбленому місці відпочинку житомирян. Виділення землі там планувалося на пікетованій сесії Житомирської міськради.

Про плани житомирської міської влади побудувати у Житомирі на землях Ботанічного саду гіпермаркет «Епіцентр» повідомив журналістам у серпні голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК.

За його словами, інвестиції компанії "Епіцентр і К" у цей проект становитимуть 120 млн. грн. "Житомирський агроекологічний університет добровільно відмовився від землі для будівництва цього гіпермаркету. Цю землю продадуть з аукціону за 10 млн. грн., місто отримає 120 млн. грн. інвестицій, 2-3 тис. нових робочих місць і 10 млн. до бюджету міста надходитиме щокварталу", - сказав С.РИЖУК.

Йдеться про ділянку Ботанічного саду площею 5,3882 га за адресою: вул. Корольова, 39, причому сесія Житомирської міськради має затвердити його для продажу на земельному аукціоні в Житомирі.

На сесії за пропозицією Житомирського міського голови Володимира ДЕБОЯ питання виділення ділянки під спорудження згаданого гіпермаркету депутати зняли з розгляду на засіданні. В.ДЕБОЙ при цьому пояснив, що це проблемне питання наразі вивчають правоохоронні органи і запропонував депутатам повернутися до нього після завершення перевірки.