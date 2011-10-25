Чим зайнятий архів СБУ?

Міністерство юстиції та Служба безпеки України спільним наказом затвердили Положення про Галузевий державний архів СБУ.

На відміну від попереднього положення, яке було затверджене у 2002 році наказом СБУ та Держкомархіву, з документа знято гриф «для службового користування», повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Як відзначив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, згідно з положенням, Галузевий державний архів Служби безпеки України здійснюватиме приймання, облік та централізоване зберігання документів Національного архівного фонду, які утворилися в процесі оперативно-службової діяльності органів державної безпеки колишніх УРСР та СРСР, підрозділів Центрального управління СБУ, регіональних органів, органів військової контррозвідки, навчальних та інших закладів, науково-дослідних і науково-технічних установ, організацій і підприємств СБУ та Антитерористичного центру при СБУ.

Положення зобов‘язує Галузевий державний архів СБУ забезпечувати у встановленому порядку користування архівними документами, видавати архівні довідки, копії та витяги. Зокрема, такі довідки можуть видаватися на запити фізичних та юридичних осіб.

Також, згідно з положенням, Галузевий державний архів СБУ проводитиме роботу, спрямовану на виявлення, повернення, придбання або відтворення та взяття на облік документів, що стосуються діяльності органів державної безпеки.

На Галузевий державний архів СБУ покладено обов‘язки з підготовки документів до опублікування та експонування.

За словами міністра юстиції, наказ про затвердження Положення про Галузевий державний архів СБУ буде опублікований в одному з офіційний видань та набуде чинності одразу після опублікування.