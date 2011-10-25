Бразилія може взяти участь в розробці шельфу Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам посол України в Бразилії Олег ГРУШКО.

За його словами, бразильська державна нафтогазова компанія «Петробрас» (Petrobras) готова надіслати в Україну своїх спеціалістів для вивчення можливості участі у проектах з видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

Посол зауважив, що фахівці «Петробрас» мають досвід видобутку нафти та газу на великих глибинах, зокрема до 7 кілометрів.

«Це унікальна фірма, яка має технологію буріння на дуже великих глибинах у морі», - сказав О.ГРУШКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2011 року посол Бразилії в Україні Антоніо Фернандо КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО під час зустрічі з міністром екології і природних ресурсів України Миколою ЗЛОЧЕВСЬКИМ заявив, що Petrobras готова інвестувати в розробку шельфу Чорного моря.

«Бразилія є одним з світових лідерів у сфері глибоководного буріння. Ми сподіваємося, що бразильські інвестиції будуть залучені в освоєння шельфу Чорного моря», - зазначив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Крім того, він підкреслив, що для інвесторів запропоновано два відкриті родовища сланцевого газу – Олесське і Юзівське.

Довідка УНІАН. Petrobras (Petroleo Brasileiro S.A.) – бразильська державна нафтогазова компанія. Штаб-квартира компанії розташована в Ріо-де-Жанейро.

Petrobras спеціалізується на операціях у сфері видобутку, переробки і транспортування нафти і природного газу в Бразилії та інших країнах (Ангола, Аргентина, Болівія, Колумбія, Нігерія, США тощо). Також компанія займається виробництвом біопалива і виробництвом електроенергії.