Якщо лікар відмовився робити щеплення, телефонуйте

Міністерство охорони здоров’я України звертається до громадян з проханням повідомляти про випадки відмов лікарів робити щеплення дітям через відсутність вакцин в лікувально-профілактичних закладах за телефоном (044) 200-07-80.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, міністерство проводить щотижневий моніторинг наявності імунобіологічних препаратів в лікувально-профілактичних закладах.

Станом на сьогодні ДУО «Укрвакцина» до регіонів здійснено поставку більшості вакцин для проведення планових щеплень, серед яких вакцина для профілактики поліомієліту; вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку ацелюлярна (Інфанрікс); вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку ацелюлярна, поліомієліту (інактивована) та Haemophilus influenzae типу b (Пентаксім); вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи (Пріорікс); вакцина для профілактики сказу; вакцина для профілактики гепатиту В для дітей, вакцина для профілактики туберкульозу БЦЖ (у пологових будинках України для щеплень новонароджених наявна вакцина данського виробництва (гуманітарна допомога), а в лікувально-профілактичні заклади регіонів поставка вакцини БЦЖ російського виробництва планується наприкінці листопада 2011 року).

Сьогодні починається поставка додаткових серій вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку ацелюлярна, поліомієліту, Haemophilus influenzae типу b (Пентаксим) та вакцини для профілактики гепатиту В.