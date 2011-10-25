У центрі Львова знайшли скарб

У центрі Львова археологи знайшли 95 монет часів Австро-Угорської імперії.

Як повідомили УНІАН у науково-дослідному центрі «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України, археологи розкрили фундаменти наріжної кам’яниці на розі вулиць Краківська та Вірменська. Йдеться про будинок за адресою: вулиця Краківська, 12 або Вірменська, 10, перша згадка про який датується ще XVI століттям. Під час розчищення підвалів будинку археологи і знайшли монети.

«Скарб ми знайшли у шарі ХІХ століття. Він був замотаний у тканину. Знайдений скарб - це 95 монет часів Австро-Угорської імперії, а точніше - періоду з 1892 до 1912 року. Серед них дев’ять монет номіналом 1 крона – це срібні монети, три – бронзові, решта – нікелеві. Скарб цікавий тим, що його заховали перед Першою світовою війною. Можливо, це свідчить про те, що люди відчували неспокійні настрої і ховали заощадження», - повідомив УНІАН керівник розкопок, науковий співробітник НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАНУ Назар ВОЙТОВИЧ.