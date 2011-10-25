Укрзалізниця віддала кредит Дойче Банку

Державна адміністрація залізничного транспорту України в жовтні 2011 року повністю розрахувалася за кредит у розмірі 700 млн. дол. США, який було надано «Дойче Банком АГ» і використано на будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві.

Про це повідомляє прес-центр «Укрзалізниці».

Нагадаємо, кредитні ресурси було залучено на 7 років за процентною ставкою Libor + 6,5% річних. Як зазначають у відомстві, всі платежі по кредиту протягом 7 років виплачувалися своєчасно й у повному обсязі.

«Виконання фінансових зобов`язань перед банками, які працюють із «Укрзалізницею», є безперечним пріоритетом. Сподіваюся, що серйозне й відповідальне ставлення «Укрзалізниці» сприятиме покращенню співробітництва з провідними фінансовими установами», - зазначив генеральний директор відомства Володимир КОЗАК.

Нагадаємо, кредитний договір про кредит на суму 700 млн. дол. США між «Укрзалізницею» і «Дойче Банком АГ» було укладено 18 жовтня 2004 р. у м. Київ.

Довідка УНІАН. У рамках проекту будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві виконано роботи з облаштування залізничної складової моста, естакад правобережного й лівобережного підходів і Березняківського шляхопроводу, а також автомобільного проїзду з лівого на правий берег і з правого на лівий.

У 2010 році відкрито рух залізничного транспорту, зупинковий пункт «Лівий берег» і автомобільний рух із лівого на правий берег Дніпра. У першому півріччі 2011 року здійснено відкриття автомобільного руху в зворотному напрямку із заїздом із боку Конча-Заспи й автомобільний заїзд із боку моста ім. Є. О. Патона на лівий берег.

23 серпня ц.р. відбулося відкриття автомобільного з`їзду на Наддніпрянське шосе в напрямку смт Конча-Заспа й повного двостороннього руху мостовим переходом.