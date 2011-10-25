У Вишгороді висадять алею Милосердя з тисячі кущів бузку

У Київській області за ініціативи облдержадміністрації та громадської організації інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» триває благодійна акція «Прояви милосердя», метою якої є створення в області мережі надання дієвої допомоги людям з обмеженими фізичними можливостями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської ОДА, цій акції передувала зустріч керівників організацій інвалідів області з губернатором Анатолієм ПРИСЯЖНЮКОМ, на якій розглядалися проблемні питання людей з обмеженими фізичними можливостями.

За словами голови КОДА, це не разова акція, а системний підхід до вирішення проблем людей з обмеженими фізичними можливостями.

А.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що створення відповідної інфраструктури є потребою не окремої частини, а всього суспільства, зокрема, людей похилого віку і тих, які потребують реабілітації після важких хвороб.

«У п’ятницю ми підбиватимемо перші підсумки цих заходів: у всіх районах області плануємо провести толоки з облаштування місць для зручностей пересування людей з обмеженими фізичними можливостями. До акції будемо широко залучати волонтерів. Я особисто візьму участь у цих заходах у Броварах та Вишгороді», - зазначив губернатор, додавши, що на Вишгородській набережній буде висаджено алею Милосердя з тисячі кущів бузку за участю інвалідів-спинальників і громади Вишгородщини. На сьогодні в Київській області проживають понад 22 тисячі спинальників.

У свою чергу, керівник громадської організації «Прагнення» Олег ІВАНЕНКО відзначив, що у програмі розвитку громадського руху на Київщині, до якої долучилися усі організації допомоги інвалідам, які працюють у регіоні, прописано першочергові завдання, щоб кардинально зрушити нинішню ситуацію.