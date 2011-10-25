Для гостей Євро-2012 видадуть англо-російський довідник-путівник

Перший в Україні англо-російський довідник-путівник «UKRAINE для гостей 2012» буде надрукований у грудні цього року, повідомив координатор Центру споживчого контролю «ЧЕК» Ігор КАНЕВСЬКИЙ.

У коментарі УНИАН І.КАНЕВСЬКИЙ повідомив, що перед виходом путівника з друку представники проекту «Україна для гостей» і Центру споживчого контролю «ЧЕК» досліджували якість інформаційної підтримки в Україні іноземних туристів, які приїдуть на фінальну частину чемпіонату Європи з футболу.

У результаті, експерти зазначили, що в Україні виконана величезна робота з підготовки дорожньої і спортивної інфраструктури до ЄВРО-2012. Але дорогами і стадіонами європейців не здивувати. Історичні визначні пам`ятки, що є в Україні, - ось що може справді зацікавити туристів. «Україні є що показати світу, але як туристи зможуть знайти ці визначні пам`ятки? Ніякої системної інформації про те, що й де знаходиться, немає. Дороги будують, але покажчиків, які привели б туристів у культурні та історичні місця, ніхто не ставить. А якщо й ставлять, то вони написані кирилицею», - сказав координатор ЦСК «ЧЕК».

І.КАНЕВСЬКИЙ також зазначив, що, проїхавши кілька тисяч кілометрів дорогами України, експерти скрізь стикалися з тим, що інформвказівники англійською мовою в більшості випадків відсутні, не скрізь працює мобільний зв`язок і GPS-навігація. Ці та багато інших інформаційних аспектів перебування інтуристів в Україні було враховано укладачами путівника «UKRAINE для гостей 2012».

У ньому всі визначні пам`ятки України, які знаходяться на маршрутах проходження, описані англійською і російською мовами. Під`їзди до місця розташування пам`яток наведені згідно з кілометражем маршруту проходження. Така інформація дасть змогу туристу не заблукати по шляху проходження. У довіднику можна буде знайти номери телефонів всіх екстрених служб, здатних допомогти іноземцям у складній ситуації.

Також у путівнику буде опублікована важлива довідкова інформація: у ньому можна буде знайти інформацію про всі волонтерські штаби України, перелік спеціальних номерів «гарячих ліній» деяких фірмових служб підтримки (Assistance) і номери телефонів стаціонарних постів ДАІ України.

Утім, зазначив І.КАНЕВСЬКИЙ, на сьогодні в Україні немає достовірної інформації про розвиток готельного бізнесу.

«У статистичних звітах заявлено про те, що в Закарпатті 44 готелі, насправді ж, тільки на маршруті М-06, Чоп-Київ, ми нарахували 194 об`єкти. Як про дійсний стан справ дізнаються євротуристи?», - запитав генеральний директор Видавничої групи «Наш Продукт» Олександр ДРАНІКОВ.

«Зараз бізнес в Україні активно готується до чемпіонату. Будуються готелі, розважальні комплекси. Але хто про це знає? Ті небагато інформаційних готельних довідників, які є в Україні, не включають і малої частки готелів, побудованих протягом останніх кількох років», - підкреслив О.ДРАНІКОВ. Тому, на відміну від існуючих інформаційних джерел, у путівнику «UKRAINE для гостей 2012», підготовлюваному до видання ВГ«Наш Продукт», буде опублікований повний список готелів, ресторанів і санаторіїв України, які знаходяться на маршрутах проходження гостей ЄВРО-2012. Опис інфраструктури наведений англійською і російською мовами, вказані номери телефонів. У путівнику буде наведений рейтинг і описані під`їзди до місця розташування готелів і ресторанів, згідно з кілометражем маршруту проходження. Така інформація дозволить туристові зробити свій вибір і не заблукати по шляху проходження.

Також на сторінках видання автотуристи знайдуть потрібну їм інформацію і рейтинги об`єктів, які надають найбільш якісні послуги у сфері харчування, автосервісу, банківського обслуговування на всіх маршрутах проходження автотуристів на ЄВРО-2012, а також у містах, де проводитимуться матчі чемпіонату Європи.