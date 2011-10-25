Відбудеться IV Міжнародний фестиваль «Jazz in Kiev 2011»

28-30 жовтня у Києві відбудеться четвертий Міжнародний джазовий фестиваль «Jazz in Kiev 2011».

Про це УНІАН повідомили організатори фестивалю.

Основним концертним майданчиком фестивалю вже традиційно стане Міжнародний центр культури та мистецтв (Жовтневий палац), де протягом трьох днів виступлять шість колективів.

У ці дні українську столицю відвідають зірки світового джазу: бразильська співачка Таня МАРІЯ та польське тріо Марціна ВАСИЛЕВСЬКОГО, американські музиканти – Девід КРАКАУЕР і Madness Orchestra, квартет барабанщика Антоніо САНЧЕСА (Antonio Sanchez) та квінтет басиста Стіва СВОЛЛОУ (за участі знаменитої піаністки і органістки Карли БЛЕЙ). Завершать програму фестивалю справжні зірки smooth-джазу – американська гурт Fourplay.

Першими на сцену Жовтневого палацу 28 жовтня вийдуть знамениті польські музиканти, артисти легендарного лейблу ECM – тріо М.ВАСИЛЕВСЬКОГО (Marcin Wasilewski Trio). Піаніст і композитор М.ВАСИЛЕВСЬКИЙ, контрабасист Славомир КУРКЕВИЧ і барабанщик Міхал МІСЬКЕВИЧ грають разом уже майже 20 років.

У другому відділенні першого фестивального дня вперше в Україні виступить кларнетист зі світовим ім`ям Девід КРАКАУЕР (David KRAKAUER) у супроводі Madness Orchestra. Музикант з початку 90-х років минулого століття тісно співпрацює зі знаменитим авангардним музикантом і композитором Джоном ЗОРНОМ. У програмі, з якою Д.КРАКАУЕР відвідає Київ, прозвучать композиції з масштабного проекту The Book of Angels, відібрані особисто Дж.ЗОРНОМ, а також авторська музика кларнетиста.

Другий фестивальний день – 29 жовтня – відкриє американський квартет Антоніо САНЧЕСА Migration. Ансамбль отримав свою назву від першого і поки єдиного студійного альбому, записаного знаменитим барабанщиком А.САНЧЕСОМ в якості лідера. Диск вийшов 2007 року, і журналісти популярного джазового ресурсу «All About Jazz» назвали його одним з найкращих дебютів року. До того часу мексиканського музиканта А.САНЧЕСА вже давно зараховували до видатних барабанщиків свого покоління. Він став популярним, гастролюючи з Dizzy Gillespie`s United Nation Orchestra. Пізніше був учасником тріо Данило ПЕРЕСА, Pat Metheny Group і тріо Пета МЕТІНІ (разом з Крісченом МАКБРАЙДОМ).

У суботу, 29 жовтня, також на сцену вийде справжня зірка бразильського джазу – співачка Таня МАРІЯ та її Viva Brazil Quartet. Музичний стиль, в якому працює Т.МАРІЯ, неможливо визначити кількома словами. Безумовно, це бразильська музика, в якій змішалися елементи джазу, поп-музики, самби, ритм-н-блюзу, боса-нови, фанку.

У третій день фестивалю «Jazz in Kiev 2011» – 30 жовтня – уперше в Україні дасть концерт відомий басист Стів СВОЛЛОУ (Steve Swallow) зі своїм квінтетом, у складі якого Київ також відвідає легендарна піаністка, органістка та бенд-лідер Карла БЛЕЙ. С.СВОЛЛОУ неодноразово займав перші місця у щорічному чарті найкращих басистів журналу Down Beat як у колонці читачів, так і в колонці критиків.

Закриватимуть фестивальну програму зірки smooth-джазу – американський супер-гурт Fourplay, в складі якого клавішник Боб ДЖЕЙМС, басист Натан ІСТ, барабанщик Харві МЕЙСОН і гітарист Чак ЛОУБ. У своїй творчості музиканти майстерно поєднують мелодику R&B і поп-музики з джазовою імпровізацією. На рахунку Fourplay 20 років успішної кар`єри, більше десятка студійний альбомів, а також кілька номінацій на Grammy Awards і почесна нагорода Конгресу США Congressional Record за видатний внесок у розвиток музичної індустрії.

В рамках фестивалю традиційно пройдуть інші заходи. Зокрема, дитячий джазовий майстер-клас, який ведучий фестивалю Олексій КОГАН цього разу проведе під відкритим небом – на Пейзажній алеї. Крім того, безпосередньо в дні фестивалю кияни зможуть відвідати безкоштовні майстер-класи джазових зірок, які вже стали фірмовим знаком фестивалю. Місцем проведення майстер-класів незмінно залишається Культурно-освітній центр «Майстер Клас».

Програма фестивалю постійно доповнюється, про всі зміни можна дізнатися на сайті www.jazzinkiev.com.

Ведучий фестивалю – О.КОГАН.