У Кременчуці потяг переїхав пенсіонера

19:20, 25 жовтня 2011
Суспільство
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Чоловік не був схильний до суїциду

Сьогодні в Кременчуці на станції «Крюків» під колесами товарного потягу загинув пенсіонер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі лінійного відділення міліції на станції Кременчук, нещасний випадок стався близько 10.00.

Міліціонери проводять перевірку за фактом загибелі чоловіка, проте вже відомо, що загиблий - 72-річний чоловік не був схильний до суїциду і не зловживав алкоголем.

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