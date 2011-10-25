У Кременчуці потяг переїхав пенсіонера
19:20, 25 жовтня 2011Суспільство
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Чоловік не був схильний до суїциду
Сьогодні в Кременчуці на станції «Крюків» під колесами товарного потягу загинув пенсіонер.
Як повідомили УНІАН у прес-службі лінійного відділення міліції на станції Кременчук, нещасний випадок стався близько 10.00.
Міліціонери проводять перевірку за фактом загибелі чоловіка, проте вже відомо, що загиблий - 72-річний чоловік не був схильний до суїциду і не зловживав алкоголем.
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