На Одещині бабця-«терористка» вимагала від банку 300 тисяч на дрова

На Одещині 61-річна пацієнтка психлікарні спробувала пограбувати банк. Бабуся підготувалася ретельно - озброїлася запискою з погрозами і навіть прихопила саморобну вибухівку, повідомляє ТСН.

Ларису Костянтинівну в Саратському відділенні банку знали добре. Саме тут жінка регулярно отримувала пенсію. І цього разу прийшла за грошима, але зажадала суму побільше.

Літня жінка спробувала пограбувати фінустанову - взяти 330 тис. грн на купівлю дров та вугілля на зиму. Свої вимоги виклала в записці, яку і дала касирці.

"Коли я побачила записку, почала читати, - не розгубилася, зробила вигляд, що рахую гроші. В цей же час натиснула на тривожну кнопку, спрацювала сигналізація. Потім, коли я підняла голову, мені в віконце виставили якийсь пристрій", - розповіла касир Світлана Голубнича.

За її словами, пристрій нагадував бомбу. Насправді, це була бляшанка з-під енергетичного напою, яку обмотали фольгою.

Але в той момент цього ніхто не знав. На сигнал тривоги прибігло керівництво банку і поспішно почало евакуювати відвідувачів. У метушні бабусю-терористку також вивели з відділу.

"Після свого "теракту" бабуся пішла до сусіднього філія банку просити кредит, буквально, за ріг, але вже без баночки. Зараз бабуся перебуває у психіатричній клініці для визначення ступеня її психічної осудності", -сказав керівник Саратського РВ міліції Олександр Харлашин.

На часі триває слідство. Чи порушать кримінальну справу проти пенсіонерки, яка страждає на склероз і знаходиться в психіатричній лікарні, поки невідомо.