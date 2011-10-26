Екс-прокурор: у Запоріжжі відбувається переділ власності

На сьогодні в Запоріжжі відбувається переділ власності, і саме з цим пов’язані злочини в місті, зокрема ряд вибухів, які сталися в останні два роки.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН колишній прокурор Запорізької області (з лютого по липень 2005 року) Олександр ШАЦЬКИЙ.

За його словами, до цього додається “невміння і, більш того, небажання правоохоронних органів працювати відповідно до законодавства України”. О.ШАЦЬКИЙ зазначив, що “керують ними (правоохоронцями) люди, які прийшли з інших регіонів, хоча в принципі регіон один - Донецький”.

О.ШАЦЬКИЙ підкреслив, що останнім часом в Запоріжжі сталося три серйозних вибухи. Він нагадав про вибух 28 липня 2010 року в Свято-Покровському храмі УПЦ МП у Запоріжжі, в результаті якого постраждали дев‘ять осіб, одна з яких - 80-річна черниця – померла від отриманих поранень. За його словами, сьогодні відбувається суд над трьома обвинувачуваними у скоєнні вибуху. При цьому екс-прокурор зазначив, що, з його точки зору, Сергій ДЬОМІН, Антон ХАРИТОНОВ, Євгеній ФЕДОРЧЕНКО, яких звинувачують у цій справі, “не мають жодного відношення до неї, а докази щодо нібито їх причетності до справи сфабриковані”. Він нагадав, що цих людей звинувачують у тому, що вони зробили бомбу, а насправді вони “навіть уявлення не мають, що таке детонатор, без якого привести в дію бомбу неможливо”.

О.ШАЦЬКИЙ переконаний, що цей вибух пов`язаний з намірами однієї з фірм “побудувати на тому місці, де стоїть храм, супермаркет”.

Він також нагадав, що 21 жовтня в центрі Запоріжжя у приміщенні супермаркету «Сільпо» стався вибух. За його словами, за цим фактом міліція порушила кримінальну справу. “Можна говорити, що йде нечесна конкуренція за власність міста, за володіння ринками збуту”, - додав екс-прокурор.

О.ШАЦЬКИЙ також нагадав, що в новорічну ніч 2011 року стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого було повністю зруйновано пам`ятник Сталіну.

У свою чергу правозахисник Володимир ЛЕСИК наголосив, що “протягом 15 місяців в Запоріжжі сталися три вибухи, два з яких в людних місцях, і є одна жертва”. Він наголосив, що “на сьогоднішній день в СІЗО знаходяться три людини, які не мають жодного відношення до цих вибухів”. Правозахисник нагадав, що у справі щодо пам’ятника Сталіну “намагалися звинуватити хлопця з “Тризубу”, але, слава Богу, не вдалося його звинуватити в цьому злочині, але винуватих так і не знайдено”. За його словами, троє звинувачуваних у вибуху в Свято-Покровському храмі “зовсім не причетні до цього злочину”. В.ЛЕСИК підкреслив, що один з обвинувачених написав чотири явки з повинною, і всі різного змісту. На переконання правозахисника, до обвинувачуваних застосовувались недозволені методи.