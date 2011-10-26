У Європі епідемія кору

Країни Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров`я охопила епідемія кору. Про це йдеться в прес-релізі ВООЗ, що надійшов до редакції МедНовин.

Згідно з повідомленням, протягом перших семи місяців 2011 року в регіоні було зафіксовано понад 26 тисяч випадків інфекції, зареєстровано дев`ять випадків смерті від кору. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання захворюваності становило 276 відсотків.

У повідомленні підкреслюється, що епідеміологічна ситуація, що складається, ставить під загрозу виконання прийнятого раніше плану елімінації кору в країнах Європейського регіону до 2015 року.

Європейський регіон ВООЗ включає країни Західної, Центральної та Східної Європи, Росію, Туреччину, держави Закавказзя та Центральної Азії.

За інформацією ВООЗ, спалахи кору зафіксовано в 40 із 53 країн, що входять до Європейського регіону, причому реальне число хворих значно перевищує існуючі на сьогоднішній день дані у зв`язку із затримками в зборі й обробці повідомлень про нові випадки інфекції.

Найбільше зростання захворюваності на кір спостерігається в країнах Західної Європи, серед яких лідирує Франція, де з початку року було зафіксовано понад 14 тисяч випадків інфекції. Проте, за оцінками ВООЗ, географія спалахів кору свідчить про те, що епідемічний процес охоплює весь Європейський регіон і розповсюджується за його межі.

У зв`язку з різким зростанням захворюваності на кір країнам регіону рекомендується посилити заходи щодо моніторингу спалахів інфекції, продовжувати раніше прийняті програми імунізації з тим, щоб забезпечити охоплення щепленнями до 95 відсотків населення, посилити заходи щодо пропаганди вакцинації, в першу чергу – серед підлітків і молоді, а також запроваджувати додаткові програми імунізації, спрямовані на важнодоступні групи населення.