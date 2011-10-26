То скільки ж коштує український газ?

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) розробила проект нового порядку визначення ціни природного газу власного видобутку для газовидобувних компаній.

Відповідний проект постанови обнародуваний на сайті регулятора в понеділок, 24 жовтня.

Документ визначає механізм формування, розрахунку і встановлення цін на природний газ для газовидобувних компаній із забезпеченням єдиних принципів формування цін на природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ і газ сланцевих пластів.

Згідно з документом, при розрахунку ціни газу власного видобутку за основу беруться операційні витрати і розрахунковий прибуток компаній, а також рівень рентної плати за природний газ власного видобутку, яка розраховується відповідно до ставок, встановлених у Податковому кодексі.

На сьогодні питання визначення ціни на газ власного видобутку регулюються постановою НКРЕ №35 від 22 січня 2009 року. Газовидобувні компанії України не раз вказували на недосконалість діючого порядку, що, на їхню думку, приводило до встановлення регулятором необгрунтованих цін на газ власного видобутку. У зв`язку з цим ПАТ «Укрнафта» навіть судилося з регулятором, але безуспішно.