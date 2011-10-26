Клюєв запросив китайських інвесторів

Україна зацікавлена в активізації співробітництва з КНР у сферах машинобудування, високих технологій, морегосподарського комплексу та сільського господарства.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ в інтерв`ю державному інформаційному агентству КНР «Сіньхуа», повідомляє прес-служба першого віце-прем`єра.

За словами А.КЛЮЄВА, Київ використовує досвід Пекіна для того, щоб підвищити свою інвестиційну привабливість. При цьому він підкреслив, що уряд України з 2010 року системно покращує інвестиційний клімат у країні.

"Україна, яка знаходиться на порозі підписання Договору про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС, може надавати ефективну підтримку Китаю в багатьох міжнародних питаннях. Це відкриває широкі можливості для економічного, технологічного та військового партнерства, особливо враховуючи фактично необмежені фінансові ресурси Китаю", - цитує прес-служба першого віце-прем`єра.

А.КЛЮЄВ зазначив, що взаємовигідний інтерес для КНР і України становлять, зокрема, спільні проекти у сфері високих технологій, науки та прикладних досліджень.

«Україна володіє розвиненою технологічною базою в авіапромисловості, що дає можливість для успішного розвитку двосторонніх зв`язків, враховуючи розміри й темпи зростання китайського ринку. Китай може поділитися досвідом впровадження технологій з переробки й утилізації вторинної сировини, взяти участь у подібних проектах в Україні», - сказав А.КЛЮЄВ.

У зв`язку з цим перший віце-прем`єр запросив китайських інвесторів взяти участь у модернізації та розширенні експортних можливостей українських портів, транспортних шляхів і супутньої інфраструктури.

А.КЛЮЄВ також повідомив, що в січні-липні 2011 року Україна експортувала до Китаю продукції на більш ніж 1 млрд. дол., що майже на 74% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому перший віце-прем`єр зазначив, що експортний потенціал України не обмежується мінеральною сировиною, продукцією металургії та хімії, додавши, що Україна має колосальний потенціал розвитку сільського господарства.

"Сприятливий клімат, 43 млн. гектарів сільськогосподарських земель, великий досвід землеробства й наявність кваліфікованих кадрів роблять аграрний сектор України максимально привабливим для приходу іноземних інвесторів. Цьому сприятиме й земельна реформа, яка має набрати чинності в 2012 році», - сказав А.КЛЮЄВ в інтерв`ю агентству.