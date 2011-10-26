Спотворений труп дівчини налякав жителів Одеси

Страшний випадок стривожив жителів вулиці Водопровідної в Одесі. Як пише газета "Сегодня", минулої суботи в одному з житлових дворів знайшли спотворений труп молодої дівчини. Люди говорять про маніяка і бояться випускати дітей на вулицю.

«Тіло знайшли за гаражами підвішеним на дереві. На вигляд дівчині 30 років, рудоволоса і худенька. Обличчя порізане ножем. Одяг пристойний. — розповідає мешканка Водопровідної Людмила. — Кажуть, що була згвалтована. Дивно, що ніхто нічого тієї ночі не чув».

Але міліція заспокоює: говорити про маніяка ніяких підстав не немає. Спростовують правоохоронці й інформацію про сексуальне насильство і повішення.

«Особу жінки встановлено, порушено кримінальну справу за ст. 115 КК (умисне вбивство), ведеться слідство», — заявив працівник прес-служби облУВС Володимир Шаблієнко.