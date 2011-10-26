Українські жінки виявились економнішими за чоловіків

Українські жінки виявились більш економними, ніж чоловіки. Про це свідчать результати дослідження культури заощадження, проведеного IMAS International, які наводить ТСН.

За словами керівного директора IMAS International Ангара Лехнера, 48% українських жінок і лише 37% чоловіків вважають, що заощаджувати кошти дуже важливо.

67% респондентів відкладають менше 550 грн на місяць і лише 6% можуть поповнити свої заощадження більш ніж на 1,1 тис. грн на місяць.

У середньому житель України може відкладати 460 грн на місяць, що на 48 грн менше, ніж за результатами проведеного в 2010 році дослідження.

У числі побоювань, що перешкоджають українцям зберігати більше або взагалі почати відкладати гроші, - можлива девальвація гривні і високий рівень інфляції.

Українці воліють зберігати кошти у готівці (50% респондентів). При цьому населення починає все частіше користуватися банківськими продуктами - 32% респондентів відкладають на карткові рахунки, 15% користуються депозитами і лише 8% зберігають гроші на поточних рахунках.

Як зазначив Лехнер, близько 81% українців нейтрально або негативно ставляться до інвестицій у фонди, акції, облігації. Найбільша зацікавленість в можливості інвестування спостерігається серед молодого покоління - близько 74% українців у віці від 15 до 29 років позитивно або нейтрально ставляться до інвестицій.

Нагадаємо, українці витрачають на харчування майже 52% своїх доходів, що є найвищим показником в Європі.