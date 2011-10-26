Балаклаві хочуть повернути статус міста

Екс-представник Президента України в Севастополі (на початку 1990-х років), депутат міськради Іван ЄРМАКОВ ініціює питання надання Балаклаві статусу міста.

Як передає кореспондент УНІАН, І.ЄРМАКОВ у вівторок на засіданні президії міськради Севастополя вніс пропозицію розглянути це питання на сесії міської ради і підготував проект відповідного рішення, яке, в разі ухвалення, в подальшому повинно затверджуватися Верховною Радою України.

Це питання увійшло до затвердженого президією міськради проекту порядку денного запланованого на 15 листопада пленарного засідання сесії міськради.

В інтерв'ю Севастопольській регіональній держтелерадіокомпанії І.ЄРМАКОВ повідомив, що хоче відновити історичну справедливість, оскільки до 1957 року Балаклава мала статус міста.

«Дати жителям Балаклави можливість вирішувати питання впорядкування містечка, розпоряджатися грошима. Не ми, в Севастополі, розпоряджатимемося, як і куди їх дівати, а балаклавські депутати будуть цим розпоряджатися», - сказав І.ЄРМАКОВ і додав: «Розмови про те, що економічно Балаклава сама не потягне. Та й Севастополь, за великим рахунком, можна сказати, теж не тягне – гроші то в держави бере, то ще звідкілясь. Це не головне питання, головне – як працювати».

Коментуючи ту обставину, що Балаклава є адміністративним центром Балаклавського району (до складу Балаклавського району, що становить близько 60% території Севастополя, входять місто Інкерман і ряд сіл), І.ЄРМАКОВ зазначив: «Я вважаю, правильно було б звести їх (села) в один район і столицею району зробити якраз не Балаклаву, а Інкерман, який розташований посередині всіх цих населених пунктів».

Довідка УНІАН. Балаклава розташована на південно-західному узбережжі Криму. Має свої герб і прапор. До 1957 року мала статус міста. Географічно відокремлена від Севастополя майже незабудованим простором у більш як 10 км.