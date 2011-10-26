Пинзеник пропонує в обмінниках писати автобіографії

Через нові вимоги до операцій з іноземними валютами, за останній місяць українці стали удвічі рідше обмінювати гроші, а українські банки втратили левову частку прибутків від обміну валют. Про це заявляє президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО, передає Радіо «Свобода».

«Нам розповідають, що це – боротьба з корупцією. Насправді це абсолютно безсенсова робота, але на неї треба витрачати час, щоб обмежити кількість людей, як здатні купити чи продати валюту, – каже О.СУГОНЯКО. – Яку частину займають дрібні угоди з купівлі валют? Не більше 30 відсотків. Замість того, щоб шукати корупціонерів, які крутять мільйонами та сотнями мільйонів доларів – пресують українських громадян, збираючи на них, по суті, досьє».

О.СУГОНЯКО вважає, що своїми діями НБУ підірвав довіру українців до банківської системи та до держави. І констатує, що для великих покупців валюти порядок не змінився, а відтак - вони тепер зможуть купувати більшу частку доларів, ніж прості громадяни.

Президент АУБ наводить приклад того, як чотири невеличкі банки за останній рік проводили валютні операції обсягом більше 15% від їхнього загального обсягу в Україні, окремим особам вони продавали понад мільйон доларів на день. Однак жодного антикорупційного розслідування щодо них не відбулося, резюмує банкір.

Думки фахівців щодо «паспортизації» обміну валют розділилися. Так, голова правління «Укрсоцбанку» Борис ТИМОНЬКІН вважає, що цей крок є важливим для детінізації економіки. А експерт корпорації «Гардарика» Костянтин МАТВІЄНКО вбачає в цьому нововведенні спробу зупинити залучення банками тіньових коштів через процедуру обміну валют, а також – зменшити відтік валюти з України, і так втримати курс гривні. Проте адміністративний важіль, який для цього використали, – свідчить про паніку НБУ, кажуть експерти.

Зі свого боку, колишній міністр фінансів, економіст Віктор ПИНЗЕНИК не бачить в паспортизації обмінних операцій жодної логіки, лише – шкоду.

«Хоч вбийте мене – не можу зрозуміти. Для чого паспорт при обміні валюти? Давайте ще автобіографію змусимо писати, просто в обміннику! Гарантую, покупців та продавців там не буде. Але це не означає, що попит на валюту десь дівся, ми просто відтіснили його в тінь. Валютний ринок України був одним із найкращих у Європі. Не треба туди лізти. Єдине, чого там бракує – довіри», – наголосив В.ПИНЗЕНИК.

За статистикою Нацбанку, щомісяця українці продають іноземну валюту на суму більш як 2 мільярди доларів, купують - приблизно на 3 мільярди. Тоді як за останній місяць громадяни України купили лише півтора мільярди доларів. У перші дні реформи денний обсяг купівлі долара США знижувався вчетверо.