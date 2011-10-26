«Луганськвода» сидить без світла - відключили через борги

Сьогодні о 13.18 ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (ЛЕО) відключило від електрики адміністративну будівлю ТОВ «Луганськвода» і службові приміщення, що відносяться до нього.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ЛЕО.

Відключення було проведено через невиконання «Луганськводою» умов одного з договорів із ТОВ «ЛЕО». На даний момент тільки за цим договором підприємство накопичило борг перед енергетиками на суму 1 млн. 114 тис. грн.

Крім того, адміністративна будівля й службові приміщення «Лисичанськводоканалу» також перебувають без електроенергії. 17 жовтня без світла залишилася адмінбудівля по вул. Свердлова, а 25 жовтня – приміщення для службового призначення по вул. Жовтневій. Борг «Лисичанськводоканалу» - 40,7 млн. грн.

На сьогодні, згідно з даними ЛЕО, заборгованість за спожиту електроенергію підприємств водопостачання і водовідведення Луганської області становить понад 600 млн. грн. Зокрема найбільшими боржниками серед них є: ОКП «Компанія «Луганськвода» - понад 186 млн. грн., ТОВ «Луганськвода» - понад 289 млн. грн., «Лисичанськводоканал» - понад 40 млн. грн.