П'яний міліціонер на смерть збив велосипедиста

У Житомирській області п’яний працівник міліції на смерть збив неповнолітнього велосипедиста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на заступника прокурора області Володимира КОБЕРНЮКА.

За його даними, учора, 25 жовтня, близько 19.00 поблизу с. Чорнорудка Ружинського району дільничний інспектор, у позаслужбовий час, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв наїзд на двох велосипедистів.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди один неповнолітній від отриманих травм загинув на місці. Іншого потерпілого, який отримав тілесні ушкодження, зокрема, струс головного мозку, забій грудної клітки та інші, госпіталізовано до Ружинської центральної районної лікарні.

Винуватця скоєної дорожньо-транспортної пригоди затримано.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за частиною 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Ведеться досудове слідство.