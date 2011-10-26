На Житомирщині сім’я отруїлася чадним газом

У Житомирській області внаслідок отруєння чадним газом постраждали четверо осіб, в тому числі дитина.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області.

Згідно з повідомленням, нещасний випадок стався учора, 25 жовтня, у селищі Брусилів. Сім`я отруїлася чадним газом внаслідок порушення правил використання газової колонки.

Як з`ясувалося, члени сім`ї неодноразово скаржилися на постійні головні болі своїм родичам. Напередодні, 24-го жовтня, постраждалим цілий день дзвонила родичка, але трубку так ніхто і не зняв. Жінка вирішила навідатися у будинок, де і виявила родичів у непритомному стані. Вона відразу ж викликала швидку допомогу, яка доставила потерпілих у лікарню .

Фахівцями МНС констатовано, що газова колонка встановлена самовільно, з порушенням всіх вимог і правил розміщення і експлуатації газових приладів.

Наразі стан постраждалих тяжкий - мати, дочка й онучка знаходяться в реанімації, батько був переведений до терапевтичного відділення.