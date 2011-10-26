Донька Тимошенко не розлучається з рокером

Байкер Шон Карр спростував інформацію про те, що розлучається з дочкою екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенією.

Соратники Тимошенко повідомили Сегодня, що вперше чують про розлучення Тимошенко-Карр. Крім того, з`явилося спростування й самого Шона: "Це туфта. Ми не розлучаємося".

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з`явилася інформація про те, що Євгенія Карр вже давно не живе з 43-річним лідером британського гурту Death Valley Screamers, хоча 1 жовтня подружжя мало відзначити шосту річницю свого шлюбу.

Євгенія і Шон одружилися шість років тому. Востаннє у Києві їх разом бачили 24 серпня, коли Карр приїхав на мотоциклі під СІЗО підтримати Юлію Тимошенко.