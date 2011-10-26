Додаткова година сну знижує ризик інфаркту

Британські вчені довели, що додаткова година сну на третину знижує ризик серцевих захворювань.

Як передає ТСН, у ході експерименту фахівці протягом 5 років спостерігали за 495 добровольцями у віці від 35 до 47 років. В кінці експерименту у 12% з них були виявлені симптоми затвердіння серцевих артерій, що є основною причиною інфаркту.

Більш детальне дослідження виявило, що додаткова година нічного сну знижує цей ризик на 33%.

Природа зв`язку між сном і отвердінням артерій поки не встановлена, але дослідники називають свою роботу ще одним підтвердженням важливості повноцінного сну.

Нагадаємо, на початку серпня американські вчені прийшли до висновку, що жінки-курці більше схильні до ризику інфарктів, ніж чоловіки.