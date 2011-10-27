Депутат: католицизм завжди був зброєю проти православ'я

Римо-католики Севастополя вимагають від прокуратури притягнути до відповідальності депутата міськради Артема МАЛЬЦЕВА за безпідставні звинувачення на адресу церкви і неправдиву інформацію про 100-річний католицький костьол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це настоятель римо-католицької громади Севастополя отець Юрій ЗІМІНСЬКИЙ заявив в інтерв`ю незалежній онлайн-газеті «Новый Севастополь».

«Виступаючи на вересневій сесії міськради, депутат МАЛЬЦЕВ скористався фальшивою інформацією про храм, сказавши, що під час війни він був зруйнований під час бомбардувань, а після на його місці спорудили кінотеатр. Депутат також порівняв католицьку церкву з фашизмом, а Папу Римського - натхненником боротьби з Радянським Союзом і з православ`ям. Також депутат сказав, що всі хрещені у православній церкві депутати повинні проголосувати проти передачі храму католикам. Про все це ми написали в прокуратуру. У цих діях депутата ми вбачаємо службовий злочин проти свободи совісті як такий», - сказав отець Ю.ЗІМІНСЬКИЙ.

За його словами, римо-католики просять прокурора захистити їх «від свавілля деяких депутатів міськради». «Ми просимо захистити одну з історичних цінностей Севастополя, чим є костьол на колишній вулиці Католицькій», додав Ю.ЗІМІНСЬКИЙ.

Крім того, в заявах депутата Артема МАЛЬЦЕВА він бачить «політичний підтекст», який ґрунтується на некоректному узагальненні, відповідно до якого Православна церква – це уособлення Росії, а Католицька церква, відповідно, - це прозахідна Україна.

Як повідомили ЗМІ, сам А.МАЛЬЦЕВ звернення севастопольських римо-католиків у правоохоронні органи розцінює як спробу тиску на нього, як на депутата.

У вересні на пленарному засіданні міськради під час обговорення питання про передачу будівлі, в якій до війни розміщувався римо-католицький храм імені Святого Климента, а нині функціонує кінотеатр, А.МАЛЬЦЕВ, зокрема, заявив, що передавати католикам історичну будівлю в центрі міста немає підстав, оскільки «католицизм завжди був зброєю проти православ`я».

«У період «холодної війни» Ватикан був натхненником гонки озброєнь і боротьби з Радянським Союзом і, зокрема, з православ`ям. З розпадом СРСР, у незалежній Україні почався планомірний тиск Ватикану й католицької церкви з метою витіснення православ`я. Місцева католицька громада нечисленна. На якій підставі місто має робити нечисленній громаді такі подарунки? Католицизм завжди був зброєю проти православ`я», - сказав А.МАЛЬЦЕВ.

Крім того, під час першого розгляду даного питання депутат заявив: «Севастополь завжди був і залишається православним! Вважаю, що всі православні і хрещені депутати голосувати за дане питання (мається на увазі за передачу храму віруючим – УНІАН) не повинні».

Як повідомлялося, в результаті кількох розглядів питання про передачу католицькій громаді будівлі храму міськрада щоразу приймала негативне рішення.