Для родичів онкохворих лікарі написали посібник

26 жовтня в Кіровограді в обласному онкологічному диспансері президент благодійного міжнародного фонду «AICM» Крістіан КАРРЕР (Франція) презентував посібник, написаний спільно з кіровоградськими лікарями «Якщо у близької вам людини виявили рак».

Як передає кореспондент УНІАН, К.КАРРЕР, який є співавтором видання, повідомив, що кожна четверта людина у світі у своєму житті стикається з раковим захворюванням або в себе, або у своїх близьких.

«Хворобу потрібно сприймати не як трагедію, а як перешкоду, яку треба долати на своєму життєвому шляху. Наша брошура – це практична і психологічна допомога людям, чиїм близьким поставили страшний діагноз. Ми вчимо їх бути оптимістами», - наголосив К.КАРРЕР.

За його словами, співавторами книги стали головний лікар Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру Костянтин ЯРИНІЧ та відомий український письменник Андрій КУРКОВ. Брошура вийшла накладом у 90 тисяч екземплярів, написана українською та російською мовами (по 45 тисяч).

Як зазначив К.КАРРЕР, видання не є звичайним перекладом з французької, а повноцінним твором, у якому висвітлено досвід роботи лікарів-онкологів. Лексика книги загальнодоступна для сприйняття, медичні терміни адаптовані до розуміння звичайної людини. Брошуру планують безкоштовно розповсюджувати на території України через спеціалізовані онкологічні заклади.

Голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН наголосив, що бере на себе зобов’язання видати для області додатковий наклад посібника.