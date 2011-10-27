Куди веде освіту Міносвіти?

Експерти негативно ставляться до проведення ІІІ Всеукраїнського з`їзду працівників освіти, який відбудеться у Києві 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні круглого столу на тему «Назустріч зїзду освітян України: куди веде освіту стратегія Міносвіти?».

Екс-заступник міністра освіти і науки, голова правління Центру освітнього моніторингу Павло ПОЛЯНСЬКИЙ відзначив, що керівництвом Міносвіти нав`язано проведення цього з`їзду у жовтні, хоча його проведення планувалося на травень 2012 року.

За словами П.ПОЛЯНСЬКОГО, вперше в історії української освіти форум організовує «політична команда позаполітичного за визначенням освітнього міністерства». «Насправді головними будуть не питання освіти, а намагання шквалом усіляких проектів створити видимість, що впродовж останніх 1,5 роки займалися не лише тим, що політично й економічно вигідно, а навіть трохи й освітою», - сказав він.

Як зауважив П.ПОЛЯНСЬКИЙ, з``їзд готувався непрозоро, зокрема, до сьогоднішнього дня не відомо, які саме питання розглядатимуться.

Він також відзначив, що напередодні з`їзду громадськість була недостатньо поінформована щодо проведення цього заходу.

П.ПОЛЯНСЬКИЙ повідомив, що Центр освітнього моніторингу за підтримки фонду «Відродження» з 3 по 24 жовтня провів нерепрезентативне опитування щодо проведення з`їзду. Всього в усіх 27 адміністративних одиницях було опитано 324 освітянина, 189 вчителів, 81 методиста обласної ланки і 54 чиновника міського і районного відділу освіти. За його словами, понад 90% опитаних педагогів не брали участі у виборах делегатів з`їзду.

«Учасники опитування одностайні у тому, що документи мали б бути оприлюднені попередньо. Понад 70% учасників переконані, що з`їзд не ухвалить рішень, які матимуть серйозний вплив на подальший розвиток освіти і долю вчителів», - сказав він.

Колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Лілія ГРИНЕВИЧ, у свою чергу, зазначила, що якість підготовки з`їзду і документів, які будуть на ньому представлені, наштовхують на думку, що це абсолютно бюрократична подія.

«Якість документів надзвичайно низька, і я сподіваюся, що освітня спільнота, а також делегати, які представляють цих освітян на з`їзді, будуть сповнені своєї відповідальності, щоб не підтримати такої низької якості документи, які не просто нікуди не ведуть нашу освіту, а які є шкідливими за своєю суттю», - сказала вона.

Народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ зазначила непрозорість списків делегатів цього з`їзду. «На з`їзді точно не буде нікого, хто б представляв альтернативу освітній політиці», - сказала вона.

«Відбувається поступова централізація системи вищої освіти, по суті, підпорядкування системи освіти потребам однієї правлячої партії. Для цього відбувається чистка ректорів, впровадження корупційних схем, нелегальний збір персональних даних абітурієнтів», - додала Л.ОРОБЕЦЬ.